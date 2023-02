Sul capannone indaga la Corte dei Conti

Scatta l’indagine della Corte dei Conti sulla vicenda del capannone di Passignano, nel mirino il dirigente che firmò gli atti. A far partire la segnalazione all’organo di giustizia contabile è stato – come di prassi – il primo debito fuori bilancio approvato in Consiglio comunale per l’annosa questione che si è sviluppata nell’arco delle due amministrazioni precedenti l’attuale e che vedrà adesso il Comune (come stabilito dal Tar) dover rifondere al privato i danni per i mancati introiti derivati dal fatto che nel capannone "della discordia" si era nel frattempo insediata un’attività economica concorrente a quella del vicino. Un risarcimento da 160mila euro è quanto il Comune di Passignano dovrà riconoscere, dopo 13 anni di battaglie legali, al confinante del terreno.

Ma già in luglio era arrivata una sentenza con la prima - minima - quota che il Comune è stato chiamato a sborsare: i 3500 euro che appunto hanno attivato l’intervento della Corte dei Conti. E’ presumibile quindi che si tratti solo di un step iniziale. Centosessanta mila euro che l’attuale amministrazione ha dichiarato di aver già accantonato ma che dal punto di vista amministrativo rientrano comunque in spese fuori bilancio. Resta poi quanto espresso nel giudizio di merito dal Tribunale Amministrativo, e cioè che - riferendosi all’edificio industriale di via Valle Romana – si andrà verso la "demolizione a cui quest’ultimo appare inevitabilmente destinato" e che sarà a spese del Comune, anche qui la Corte dei Conti potrebbe intervenire per valutare se vi sia stato un danno per le casse dello Stato.

Il Tar - dando torto al Comune - aveva riassunto la vicenda spiegando che "il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un’autofficina non destinata all’esclusivo servizio di strutture di interesse generale è in frontale contrasto con la norma urbanistica, della cui chiarezza non può dubitarsi, al punto che lo stesso Comune ha ritenuto necessario, successivamente, procedere a una variante puntuale del Prg con la deliberazione 592012, anch’essa annullata, onde tentare di adeguare ex post la destinazione di zona alla presenza dell’officina Eurocar. Ne discende che l’illegittimità commessa con il rilascio del permesso di costruire è frutto di una valutazione colpevolmente e inescusabilmente errata".