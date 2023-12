Suicidio assistito, l’Asl nega la richiesta alla perugina Laura Santi

Perugia, 14 dicembre 2023 – L'Asl Umbria 1 dice no alla richiesta di suicidio assistito di Laura Santi, 48enne perugina affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla. Santi, blogger e attivista, aveva fatto richiesta nell’aprile 2022.

Dopo la verifica delle condizioni della donna ai sensi della sentenza costituzionale 242 del 2019, l'azienda sanitaria ha comunicato il proprio diniego, informa l'Associazione Luca Coscioni, annunciando l'intenzione di proseguire la battaglia con "ulteriori azioni legali".

Nelle motivazioni dell'Asl, riporta l'Associazione Coscioni in una nota, "si legge che il gruppo multidisciplinare conferma le valutazioni già espresse nella relazione", in particolare che Laura "è affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologica che trova assolutamente intollerabili; è capace di prendere decisioni libere e consapevoli; ha una dipendenza totale e continuativa da terze persone in ogni attività quotidiana", ma "non è tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale numero 242/2019".

Laura Santi

Alla luce della relazione del gruppo multidisciplinare e del parere del Comitato etico, l'Asl scrive dunque che, "in riferimento alle condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell'aiuto al suicidio", l'azienda "prende atto dell'assenza di trattamenti di sostegno vitale e ritiene di conseguenza a maggioranza dei suoi componenti che ad oggi non vi siano i presupposti per esprimere un parere favorevole in merito".

Nel frattempo - comunica ancora l'Associazione Coscioni - nella giornata di venerdì si terrà l'udienza in riferimento al procedimento penale intrapreso da Laura Santi. Il 31 maggio scorso, al Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia, Laura aveva infatti depositato anche un esposto al fine di accertare se la condotta delle amministrazioni coinvolte nella procedura integri il reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del Codice penale), per aver omesso e rifiutato per oltre un anno di fornire una risposta completa che includesse il parere del Comitato etico e che quindi consentisse di concludere la procedura prevista dalla sentenza 242.