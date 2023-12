Sui pattini, in moto e dalla Torre. Bambini, è in arrivo la Befana...

PERUGIA - Sui pattini, in moto, in discesa dalla torre campanaria del Comune: bambini, scegliete la Befana che preferite. Come ogni anno, sono numerose le iniziative in città patrocinate dal Comune di Perugia. Le quattro manifestazioni principali sono state presentate dagli assessori Clara Pastorelli (commercio) e Luca Merli (sicurezza), con la partecipazione degli assessori del Comune di Collazzone Augusto Morlupi e Roberto Proietti, del presidente Uisp Umbria Fabrizio Forsoni, del presidente della struttura protetta “Il Monastero” di Collazzone Stefano Massoli, del presidente del Camep di Perugia Ugo Amodeo, del presidente dello Skating Club di Ponte San Giovanni Matteo Barcaccia affiancato dalla vicepresidente Maria Elena Pasqualoni. "Nel giorno dell’Epifania si concentrano quattro manifestazioni caratterizzate dall’apporto fondamentale che ad esse danno persone appassionate. In ordine cronologico, si inizia con la Motobefana, legata a importanti collaborazioni, inclusa quella con l’amministrazione di Collazzone, quest’anno a favore della residenza protetta Il Monastero. Nella mattinata prenderà il via anche la Befana del Vigile a cura del Camep, cui seguiranno, nel pomeriggio, lo spettacolo della Befana sui pattini al PalaBarton e la Befana in centro". Merli si è soffermato sulla storica collaborazione del Comune con i vigili del fuoco per organizzare la tradizionale discesa della Befana da Palazzo dei Priori. "Un momento sempre bellissimo grazie ai vigili del fuoco che sentono l’evento come fosse un loro regalo alla città – ha sottolineato l’assessore -. Nelle iniziative del 6 gennaio, inoltre, non mancherà il prezioso apporto della protezione civile e della polizia locale, quest’ultima impegnata anche a fare da apripista alla Motobefana oltre che a curare la gestione della viabilità in centro".