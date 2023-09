Sugli anziani la morsa del disagio "Rete di servizi da ricostruire"

Anziani a Terni nel terzo millennio: spesso soli, poveri, vittime di reati e alle prese con accessi alle cure sempre più complicati, se non impossibili. Una fotografia impietosa ma che, purtroppo, non si discosta dalla realtà. "Bisogna ricostruire una rete territoriale di servizi, non solo sanitari ma anche di assistenza", è l’appello lanciato da Attilio Romanelli, segretario dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil. "Cominciamo con un dato: la popolazione over 65 sul territorio sfiora il 28% e tendenzialmente aumenta grazie all’allungamento della vità. Ma questa deve essere considerata un’aspirazione , non una sciagura – afferma Romanelli –. Altri dati: la metà dei nostri iscritti vive con una pensione inferiore ai 1300 euro lordi. Non serve altro, con un caro-vita che incide su chiunque, per delineare lo stato di disagio economico che attanaglia la popolazione anziana". "Il servizio pubblico di assistenza - continua – pesa in maniera significativa sui pensionati e a maggior ragione sui non autosufficienti, sempre più costretti a rivolgersi a prestazioni private onerose e che non di rado li mettono di fronte a un bivio: curarsi oppure no. E un elemento di grande preoccuopazione è la solitudine. La pandemia da questo punto di vista è stata devastante. Non mancano poi purtroppo individui senza scrupoli che approfittano del disagio economico e sociale per approfittarsene". "Bisogna ricostruire una rete territoriale di servizi - aggiunge il segretario dello Spi –. Fondamentale è l’impegno dei volontari, come quelli dell’Auser, che oltre a compiere interventi mirati passano ore al telefono per comunicare con persone anziane abbandonate. E’ necessario incentivare le attività di sostegno, una sorta dipronto soccorso dell’assistenza. Serve una nuova politica della casa, mi rivolgo all’Ater, perché persone sole o invalide vivono in palazzi che non favoriscono le relazioni sociali". "Serve anche la disponibilità di trasporti pubblici - conclude Romanelli – : in questi tempi di grande mobilità sanitaria, quando a un anziano viene prospettata una visita a decine di chilometri di distanza, come si pensa possa raggiungere tale destinazione?".

Ste.Cin.