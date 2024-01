Successo di misura e “titolo d’inverno“ insieme alla Lazio

TERNI La Ternana Women batte 1-0 il San Marino e al termine del girone d’andata resta al comando del campionato di Serie B insieme alla Lazio, che con il medesimo risultato si aggiudica lo scontro diretto a Parma. Le due capolista sono a quota 40, seguite a -3 dagli emiliani, raggiunti dal Cesena che ha vinto 4-0 sul campo dell’Hellas Verona. Al ’Gubbiotti’ di Narni le rossoverdi devono fare i conti con assenze di spicco e la sfida si rivela più sofferta del previsto, considerando il grande divario in classifica tra i due team. Nel primo tempo occasioni per Pirone (tiro a lato) e Zannini (ottima parata di Limardi). Il gol arriva al 4’ della ripresa: calcio d’angolo di Wagner, conclusione di Tarantino respinta dalla traversa, mischia in area e Pirone trova il varco giusto per realizzare il suo decimo centro stagionale. La Ternana va vicina al raddoppio con un destro di Ferrara che si infrange sulla traversa e un colpo di testa di Pirone respinto dal palo. Il San Marino resta in partita fino all’ultimo.