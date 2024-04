"Su quel cavalcavia serve un marciapiede"

CITTÀ DI CASTELLO – Sarà chiesto formalmente alla Provincia di Perugia di realizzare un marciapiede sul cavalcavia lungo la strada provinciale 105 tra Cinquemiglia, Cornetto, Promano e Trestina. È quanto ha detto in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti in accordo col sindaco Luca Secondi, rispondendo all’interrogazione della capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni sullo stato dell’infrastruttura che collega le tre frazioni a sud del territorio. Carletti in aula ha reso noto che, a seguito di comunicazione di Anas, sul cavalcavia lo scorso 23 gennaio sono stati avviati lavori di risanamento e adeguamento sismico per un investimento di oltre 700mila euro. Anas prevede di ultimare i lavori entro il 2024.

Riferendo di sopralluoghi tecnici che hanno interessato il cavalcavia sulla provinciale 105, la consigliera Arcaleni aveva chiesto di "conoscere lo stato della struttura ed eventuali interventi in programma". Inoltre aveva suggerito di "creare un passaggio ciclopedonale sul ponte della zona" segnalando, a margine dell’intervento, anche "la situazione di abbandono di un vicino ponte sopra la E45, attualmente non percorribile, che collega la zona artigianale di Promano a una stradina nell’abitato di Cornetto". Riconoscendo alla consigliera Arcaleni la bontà della proposta, l’assessore Carletti ha espresso l’auspicio che la Provincia di Perugia possa accogliere la richiesta di realizzazione del marciapiede a tutela della sicurezza dei pedoni. Arcaleni ha replicato dicendosi "moderatamente soddisfatta", soprattutto del fatto che il cavalcavia sia in futuro monitorato e oggetto di lavori.