Su il sipario: potenza dell’opera: "Un’esperienza indimenticabile"

Sabato 2 dicembre 2023, noi ragazzi della scuola “Mastro Giorgio Nelli” di Gubbio ci siamo recati al Teatro “Luca Ronconi” per assistere ad una versione pocket della durata di quarantacinque minuti de “La Traviata” di Verdi. Il teatro risale agli inizi del Settecento, sebbene all’epoca avesse dimensioni più modeste. Successivi lavori di ampliamento, decorazione, arredo e ristrutturazione si svolsero nell’arco dei secoli successivi, fino a dargli l’aspetto attuale, quello di un piccolo gioiello, palcoscenico ancora oggi di varie rappresentazioni.

Molti ragazzi si sono recati al teatro comunale di Gubbio per la prima volta, vivendo così un’emozione unica; altri, invece, hanno riscoperto un’atmosfera già altre volte vissuta. Chi lo ha visto per la prima volta lo ha definito un luogo classico, quasi appartenente ad un’altra epoca. La scuola ha dato a tutti i ragazzi l’opportunità di assistere ad uno spettacolo dal vivo e non attraverso uno schermo e tutti hanno così compreso la bellezza dell’Opera e delle sue famose arie.

Sul palco c’erano la Banda Comunale, il Coro Santa Cecilia di Fossato di Vico e gli attori che alternavano le loro parole a quelle del narratore, Eugenio Leggiadri. La rappresentazione era stata adattata per il giovane pubblico presente.

Il narratore ha introdotto l’opera, anticipandone la trama. La servitù, ultima i preparativi per la festa indetta dalla giovane cortigiana Violetta Valery (interpretata da Yihuan Gong) che incontrerà Alfredo Germont (interpretato da Yngyeon Kim).

Nel corso della festa, a causa di un malore, Violetta si assenta e Alfredo le confessa il suo amore. Questa scena viene illustrata ai ragazzi attraverso un’emozionante performance lirica. Tutto precipita quando Violetta deve fare i conti con i propri debiti. Dopo un’incomprensione con suo padre, Alfredo decide di pagare i debiti dell’amata. Così, il padre incontra Violetta per obbligarla a lasciare il figlio. Mentre la donna scrive una lettera di addio ad Alfredo, costui entra in casa e, leggendo la missiva, inizia a discutere con suo padre e furibondo, decide di raggiungere Violetta alla festa della sua amica Flora. L’ultima parte recitata è quella della riappacificazione tra Violetta, Alfredo e suo padre prima della brutale morte di Violetta a causa della tisi.

Questa rappresentazione ci ha profondamente colpiti ed emozionati e sicuramente rimarrà nel bagaglio culturale di tutti noi, anche grazie al grande talento esibito dai cantanti.