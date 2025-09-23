Su 32 conducenti fermati, 5 positivi alla cocaina

Su 32 automobilisti fermati pr un controllo, ben 5 sono risultati positivi alla cocaina. Una proporzione decisamente inquietante quella emersa dai controlli straordinari alla circolazione stradale effettuati nella notte tra venerdì e sabato scorsi dai carabinieri del nucleo radiomobile. I militari si sono avvalsi di un laboratorio mobile abilitato ad eseguire accertamenti medici di secondo livello. Al setaccio le vie cittadine per accertare le condizioni psico-fisiche dei conducenti. Sno stati sottoposti a test preliminare salivare 32 guidatori, di cui ben 5 sono risultati positivi alla cocaina. Gli stessi sono stati quindi sottoposti a test di secondo livello (a parte uno che si è rifiutato), che ha confermato la recente assunzione della droga. Per i cinque è scattata quindi la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida e per uno solo di essi anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca in quanto proprietario del mezzo. Individuato inoltre un 19enne originario del Marocco e che, oltre ad esser stato trovato in possesso di una confezione di crack per uso personale, è risultato clandestino in Italia. E’ stato segnalato come assuntore di stupefacenti e denunciato per l’inosservanza del decreto di espulsione.

L’estrema diffusione della cocaina è emersa anche nell’arresto, sempre da parte dei carabinieri, di un 21enne albanese, in Italia con visto “turistico“ e incensurato, accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Lungo via della Castellina, una pattuglia dell’Arma ha fermato il 21enne, che, mentre passeggiava a piedi, aveva tentato di defilarsi alla vista dei militari. Il ragazzo, che non ha saputo spiegare la sua presenza in città, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, del peso complessivo di poco più di 7 grammi, e di cento euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.