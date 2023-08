Stupro, la verità dell’indagato "Quella sera abbiamo discusso ma nessun rapporto sessuale"

di Laura Lucente

"Nessun rapporto sessuale quella sera e anzi una convivenza avviata tra i due qualche mese prima". È questa la versione raccontata dal trentaduenne siciliano domiciliato a Lucignano, in provincia di Arezzo, indagato per la presunta violenza sessuale di una venticinquenne fuori da un locale di Castiglione del Lago nel fine settimana scorso. È stata proprio la donna, di origine straniera, ma residente in provincia di Terni, a indicarlo alle forze dell’ordine quale aggressore e denunciare lo stupro. Ma l’uomo, attraverso il suo avvocato difensore Andrea Tiezzi respinge ogni accusa riferendo una storia completamente diversa. Racconto che avrebbe reso spontaneamente anche ai carabinieri di Città della Pieve che si occupano delle indagini, quando questi hanno bussato alla porta della casa di Lucignano per identificarlo.

I due avrebbero avviato una convivenza già da tre mesi proprio nella cittadina della Valdichiana. La sera della presunta violenza avrebbero deciso di trascorrere la serata nel disco night club Diabolik che si trova sulle rive del Trasimeno nel comune di Castiglione del Lago. A notte inoltrata, intorno alle 3,45, i due sarebbero usciti dal locale e nel parcheggio, con tutta probabilità, è scoppiata una lite. "Ammette che ci sia stata una discussione tra di loro - conferma l’avvocato dell’indagato - ma non c’è stato alcun rapporto sessuale, anzi il mio assistito riferisce che l’ultimo rapporto intimo tra i due risalirebbe ad almeno tre giorni prima". Versione che potrà essere confermata o meno dai referti dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove la donna è stata accompagnata per accertamenti a seguito della sua chiamata di domenica mattina. Qui è stata sottoposta ai controlli del protocollo antistupro. Le sarebbero state anche refertate alcune ferite alle braccia, probabile conseguenza della caduta dall’auto da cui ha detto di essere stata lanciata fuori dopo la violenza. La prognosi è di 10 giorni per le escoriazioni.

Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe fornito versioni contrastanti probabilmente dovute anche all’effetto dell’alcol (il tasso alcolemico riscontrato era di 4 quando il limite è di 0,5) elemento che gli operatori hanno immediatamente riscontrato così come i sanitari che l’hanno presa in carico al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ai carabinieri la donna ha detto di lavorare nel locale nel cui parcheggio sarebbe avvenuto lo stupro ma, come confermato dallo stesso titolare, al momento dei fatti non c’era un contratto in essere e avrebbe quindi frequentato il locale come semplice avventrice. Al momento il Pm titolare del fascicolo Laura Reale non ha convocato il 32enne per essere sentito.