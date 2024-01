Stupro di Ponte San Giovanni. L’analisi dei tabulati non basta. Il venticinquenne resta in carcere

Resta in carcere il 25enne accusato di stupro. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai legali Andrea Ulivucci e Vincenzo Bochicchio avanzata su due cardini principali: l’ammissione del ragazzo di aver avuto un rapporto sessuale consensuale con la 19enne di Fabriano alla festa di Ponte Pattoli; e il fatto che lui non si sia mai recato alle piscine di Ponte San Giovanni dove all’alba del 19 luglio scorso si è consumata la violenza di gruppo. Secondo il gip Elisabetta Massini la circostanza che non siano stati individuati elementi per ritenere la presenza dell’indagato nell’area della piscina di Ponte San Giovanni è solo parzialmente esatta. Se i tabulati non danno conto della presenza del suo cellulare "tuttavia deve osservarsi che l’indagato ha dichiarato di essersi recato - dopo aver partecipato alla sagra di Ponte Pattoli - a casa della sua ragazza, abitazione estremamente vicina ai luoghi oggetto di indagine. Tale circostanza avrebbe dovuto consentire di individuare il cellulare dell’indagato nella acquisizione dei tabulati, posto che la vicinanza dei due siti determina ragionevolmente l’aggancio del medesimo ripetitore".

Quindi se effettivamente il giovane si è portato in via Catanelli dalla fidanzata la circostanza che nei tabulati acquisti non si rilevi la presenza della utenza induce a ritenere che l’indagato abbia spento il proprio cellulare o abbia avuto con sé una utenza non nota alle Forze dell’ordine. E inoltre, quanto all’aver avuto un rapporto sessuale prima che la ragazza si recasse presso la piscina, "nessuna delle persone presenti ha riferito di aver visto la ragazza in compagnia dell’indagato alla sagra, ma anzi è stato riferito che la ragazza si intratteneva con altri giovani...", confermato anche dalla ragazza ascoltata nuovamente lunedì dal Pm a cui ha dichiarato di non aver visto l’indagato alla sagra.