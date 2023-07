Stupro di gruppo: due giovani indagati per la violenza in piscina

Perugia, 26 luglio 2023 – Sarebbero stati individuati dagli investigatori della squadra mobile di Perugia i presunti responsabili dell’abuso sulla ragazza di 20 anni che, con un’amica di 24, erano venute a Perugia per andare a una festa.

Nel registro degli indagati figurano i nomi di due giovani – uno italiano e uno nordafricano – che, tra quelli del branco che avrebbe condotto le ragazze in una sorta di trappola alla piscina di Ponte San Giovanni, avrebbero approfittato del fatto che la ventenne fosse priva di conoscenza, presumibilmente a causa dell’alcol, per compiere atti sessuali.

Nello specifico, uno dei due avrebbe trattenuto la vittima per le gambe, mentre l’altro avrebbe approfittato di lei. A porre fine alla violenza, secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe stata proprio l’amica, molestata e palpeggiata dagli altri del gruppo, che, una volta che si è resa conto di quello che stava accadendo e vedendo la ragazza in quelle condizioni, avrebbe cercato di farla rinvenire, facendosi largo tra i ragazzi che erano tutti intorno.

Scuotendola, la più grande delle due, sarebbe riuscita a far ritornare in sé l’altra, quel tanto sufficiente a farla girare di schiena, rannicchiata, e a permetterle di afferrare il cellulare dal quale sarebbe riuscita a dare l’allarme chiamando la polizia. Il branco si è dato alla fuga mentre sul posto arrivavano gli agenti della squadra volante.

La Procura, nella giornata di ieri, ha conferito l’incarico per effettuare accertamenti relativi alla violenza e al possibile responsabile. La consulenza è stata affidata a un medico legale e a un ginecologo.

Nessuno specialista è stato nominato dalla parte offesa: "Abbiamo piena fiducia nelle indagini coordinate dalla Procura di Perugia e nei consulenti individuati. Per questo abbiamo preferito non indicarne di nostri", ha spiegato l’avvocato Ruggero Benvenuto che assiste la ventenne, ora affidata a un percorso psicologico per superare il terribile momento che sta vivendo e che l’ha portata anche a lasciare il posto di lavoro.

Come ricostruito, le due amiche si erano accordate, via chat, per trascorrere una serata a Perugia. Erano arrivate in treno e, alla stazione, avevano trovato ad attenderlo un ragazzo che conoscevano. In auto, con altri ragazzi, avevano raggiunto la festa paesana di Ponte Pattoli, per spostarsi poi a Ponte San Giovanni dove, invece, di essere riaccompagnate alla stazione, come il gruppo di ragazzi avrebbe loro garantite, si sarebbero ritrovato in una sorta di trappola da cui sono riuscite a uscire con una telefonata. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Perugia e coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini.