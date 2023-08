Stupro di gruppo a Perugia: accertamenti sui telefonini dei giovani presenti

di Luca Fiorucci

Non si ferma l’attività degli inquirenti per fare luce su quanto accaduto nella notte tra il 17 e il 18 luglio nella piscina di Ponte San Giovanni. Dove, secondo quanto ricostruito, due ragazze di Fabriano, 20 e 24 anni, sarebbero state vittime di violenza sessuale da parte di un branco di dieci coetanei. In particolare, secondo quanto ricostruito, la più giovane delle due sarebbe stata abusata da due ragazzi, 20 e 23 anni, che avrebbero approfittato di lei e delle condizioni fisiche alterate dall’alcol. L’amica, invece, sarebbe stata molestata e palpeggiata. I due presunti violentatori sono stati individuati e indagati. La Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il supporto di diversi consulenti. Gli accertamenti medico legali e quelli tecnici in particolare sui telefonini dei due sono stati avviati nei giorni scorsi. Per la fine del mese di agosto sono attesi i primi esiti. La consulenza genetica, invece, avrà inizio il 21 agosto.

Nel frattempo, nuove attività investigative sarebbero state eseguite in questi giorni, a carico degli altri giovani individuati come presunti componenti del gruppo diventato branco. Al centro degli accertamenti, in particolare, ci sarebbero i cellulari di alcuni di loro. Dai filmati delle telecamere di sicurezza, inoltre, potrebbe essere attribuito a ognuno di loro l’eventuale ruolo avuto in quei momenti diventati un incubo per le due ragazze, che credevano di essere riaccompagnate al treno e, invece, sarebbero finite in una vera e propria trappola. Dalla quale sono riuscite a uscire grazie a una telefonata al numero unico di sicurezza. All’arrivo della polizia alla piscina di Ponte San Giovanni, però, c’erano solo le ragazze. Il gruppo si era già allontanato, presumibilmente intuendo che le amiche erano riuscite a chiedere aiuto. "Oh fra’", uno sguardo d’intesa e poi la fuga. Finché le indagini non hanno iniziato a dare volti e nomi e delle ipotesi al vaglio della procura.