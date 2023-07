Stupro alla festa, caccia alle prove Attesa per gli esiti degli esami tecnici e degli accertamenti di laboratorio

di Luca Fiorucci

Riscontri oggettivi per puntellare il racconto delle presunte vittime del branco. A circa una settimana dalla denuncia, proseguono le indagini della squadra mobile sul presunto stupro di gruppo di cui sarebbero rimaste vittima due ragazze di Fabriano, di 20 e 24 anni, arrivate a Perugia per incontrare degli amici. Una gita fuori porta concordata su una piattaforma messaggistica. Proprio sui telefoni e sul traffico telefonico e in particolare di dati si è focalizzata l’attenzione degli investigatori della squadra mobile. I componenti del gruppo sarebbero stati identificati, ma resterebbero da attribuire le singole responsabilità, visto che, in base a quanto ricostruito, l’aggressione a sfondo sessuale avrebbe avuto momenti distinti, ma anche modalità diverse. La più grande delle due ragazze, infatti, sarebbe stata palpeggiata e molestata.

L’altra, invece, addormentatasi nel tragitto tra Ponte Pattoli, dove erano state a cena con il ragazzo che era andato a prenderle alla stazione e altri coetanei, secondo il suo racconto si è risvegliata nel prato intorno alla piscina di Ponte San Giovanni con due addosso che, sempre secondo il suo racconto, avrebbero anche scattato dei selfie con lei priva di conoscenza, trattenendosi all’ultimo momento dal pubblicare gli scatti. Ancora cellulari, quindi. Come quello che la ventenne, in un momento di lucidità, è riuscita ad afferrare per chiedere aiuto alla polizia. Dovevano essere riaccompagnate alla stazione dagli otto amici di Perugia, invece sarebbero state spinte in una sorta di trappola. Una volta capito che ormai sarebbe stato imminente l’arrivo delle forze dell’ordine, i due che erano con la ragazza, si sarebbero date alla fuga senza dire più di tanto, un "oh fra’" che sarebbe stato sufficiente ai due per intendersi sulla necessità di sparire dal luogo, come sono scappati gli altri. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato solo le ragazze. Altre conferme alla ricostruzione fatta finora arriverebbero dalle immagini delle telecamere di sicurezza della zona dove il branco si è mosso con le sue presunte prede, prima che la serata tra amici si trasformasse in un incubo. Incubo che le due giovani starebbero affrontando con il supporto di specialisti. La 20enne, fortemente traumatizzata dell’accaduto, avrebbe dovuto, e poi voluto, lasciare l’attività lavorativa a causa del forte stato di stress e prostrazione in cui l’accaduto l’ha ridotta. Ora si attendono gli esiti degli ulteriori accertamenti investigativi e il responso del laboratorio sui reperti biologici.