Stupefacenti nascosti in una cella

"Durante la perquisizione ordinaria in una cella del carcere di Orvieto, in seguito ad una felice intuizione del personale operante, sono stati rinvenute cocaina e ketamina in un nascondiglio ricavato nella struttura di una finestra. La sostanza è stata sequestrata, con notizia di reato trasmessa alla Procura di Terni". Così Fabrizio Bonino, segretario umbo del Sappe. "Continua inesorabile la lotta dei poliziotti penitenziari di Orvieto alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti - aggiunge Bonino – : personale che, sebbene decimato nell’organico da scellerate scelte dell’amministrazione penitenziaria nazionale e regionale , non ha perso lo spirito di abnegazione ed il senso di appartenenza ad un n Corpo di polizia dello Stato, continuando ad ottenere brillanti risultati. Infatti, di recente, sono diversi i ritrovamenti di droga e le conseguenti indagini volte ad individuare i responsabili dell’introduzione di esse all’interno dell’Istituto". Donato Capece, segretario nazionale, si congratula con la polizia penitenziaria di Orvieto e rileva che nelle carceri italiane "il 30% circa dei detenuti è tossicodipendente ed anche più del 20% degli stranieri ha problemi di droga" e che ‘"nonostante l’Italia sia un Paese il cui ordinamento è caratterizzato da una legislazione all’avanguardia per quanto riguarda la possibilità che i tossicodipendenti possano scontare la pena all’esterno, i drogati detenuti in carcere sono tantissimi". "’Ogni giorno, la polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico", sottolinea Capece.