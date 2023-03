Studio e sperimentazione Castiglione, al via il nuovo ciclo della Scuola di Specializzazione

Quindici anni che hanno reso Castiglione del Lago un vivaio di giovani talenti. Sabato alle 16 a Palazzo della Corgna, si terrà l’inaugurazione del XV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia. La scuola è gestita in convenzione con l’Università degli Studi della Basilicata, l’Università di Firenze, di Siena e di Torino e ha lo scopo di curare la preparazione scientifica nel campo delle discipline demoetnoantropologiche impegnate nella conoscenza dei patrimoni culturali. "Castiglione del Lago è onorata di ospitare una realtà di grande livello accademico – ha dichiarato il sindaco di Matteo Burico – che è un punto di incontro, di studio e di sperimentazione per tanti giovani laureati. Castiglione si sta collocando in una posizione preminente nel panorama culturale di tutto il territorio circostante umbro e toscano". La cerimonia sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Burico, del professore Massimiliano Marianelli Direttore del Dipartimento di Filosofia, di UniPg. Le conclusioni saranno affidate al Magnifico Rettore di Perugia, Maurizio Oliviero. L’incontro sarà moderato dal professore Daniele Parbuono, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici. "Dopo 15 anni facciamo il punto su un’importante attività – spiega il prof. Daniele Parbuono – anche perché molti degli specializzati e delle specializzate di questa scuola oggi ricoprono ruoli di livello nazionale e internazionale, nei musei, nella libera professione, in raccordo con amministrazioni e soggetti privati, nelle Università, presso il Ministero della Cultura. Il Trasimeno e Castiglione in questi anni non sono stati stata solo una sede didattica, ma un luogo di sperimentazione e di ricerca attiva".