Studio all’estero di un mese per tre studenti

SPOLETO Tre studenti dell’Istituto Superiore ‘Sansi Leonardi Volta‘ partiranno lunedì per Schwetzingen nell’ambito del Progetto Erasmus + per trascorrere un mese nella cittadina tedesca gemellata con Spoleto. I tre studenti selezionati, che avranno la possibilità di effettuare un’esperienza di studio all’estero, accompagnati dal dirigente ccolastico Mauro Pescitelli, sono stati accolti nella Sala degli Uomini Illustri a Palazzo Comunale dall’assessora al benessere e innovazione sociale, formazione generale e sportiva Luigina Renzi (foto). In collegamento video da Schwetzingen la responsabile dei gemellaggi del Comune, Jana Garbrecht, che ha salutato i ragazzi invitandoli a visitare la sede comunale e ringraziandoli per aver scelto di cimentarsi in questaesperienza, ha ricordato che in estate alcuni studenti tedeschi verranno a Spoleto per uno stage in aree legate al Festival