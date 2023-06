“Studiate e trasferite agli altri il vostro sapere”: nonna Imelda sui banchi per la maturità

Città di Castello, 21 giugno 2023 – “Studiate e trasferite agli altri il vostro sapere”. In un’epoca di intelligenza artificiale, di giovani inghiottiti spesso da un vortice poco virtuoso dei social network c’è una donna che dà l’esempio di quanto la voglia di sapere e lo studio siano ancora un valore.

Nonna Imelda sui banchi per la maturità

E’ nonna Imelda Starnini, novant’anni, di Città di Castello. Candidata alla maturità 2023: si è seduta sui banchi insieme agli altri studenti e, nella mattina di mercoledì 21 giugno, ha svolto la prima prova, quella di italiano.

“Sono contenta, la scuola mi piace – dice – Dobbiamo comprendere i giovani, possiamo imparare a conoscerli bene ed essere utili per loro”. Per tanti anni ha fatto la bidella, è sempre stata nella scuola. Adesso questa importante prova, che svolge con orgoglio. Segue i programmi di approfondimento in televisione, “Non guardo solo le cose frivole”. Un esempio davvero per tutti.