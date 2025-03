Studenti ungheresi in città. Uno “scambio“ formativo

SPOLETO Studenti ungheresi a Spoleto per uno stage formativo. Steve Szabó, preside dell’Avicenna International College di Budapest, accompagnato dal dirigente scolastico Mauro Pescitelli, è stato accolto nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale da Luigina Renzi, assessore al benessere e innovazione sociale. Si è trattato di una visita preparatoria in vista dello stage che otto studenti della scuola ungherese faranno nella nostra città per una settimana, a partire dal prossimo 24 marzo. Uno scambio a tutti gli effetti, visto che proprio in questi giorni due studentesse dell’istituto di istruzione superiore “Sansi – Leonardi - Volta“, liceo delle scienze umane, si trovano a Budapest per seguire per un mese le lezioni nell’istituto Avicenna. Fondato da un professore medico persiano circa 30 anni fa come scuola preparatoria per varie università, da 12 anni il liceo è una scuola internazionale dove, oltre ad avere lezioni ed esame finale di maturità in lingua inglese, sono ospitati studenti di almeno 18 diversi Paesi di provenienza.