Studenti, ovazione ai prof Vanno in pensione tra cori e applausi da stadio

Con l’ovazione di tutti gli studenti vanno pensione due colonne portanti del liceo classico ’Mariotti’ di Perugia e il video del commosso saluto diventa virale facendo il giro del web. I professori di Storia e Filosofia Luigi Bondi e Piergiorgio Sensi, che sommando le rispettive carriere fanno qualcosa come settantacinque anni di insegnamento (di cui 70 anni dietro le cattedre del Liceo classico perugino) sono stati compagni di corso all’università e colleghi nella vita, formando circa 1500 liceali umbri.

Ieri, al suono dell’ultima campanella dell’anno, la folla di studenti ha organizzato per loro un’ovazione accogliendo il passaggio dei "Prof" con un mega applauso durato tutto il percorso di gradini che separano le aule del glorioso Liceo dall’atrio di piazza San Paolo, tutto ripreso dai cellulari e finito ind oltre centomila visualizzazioni. Praticamente un’ovazione da stadio. I due docenti, del resto, hanno letteralmente scritto un pezzo di storia di questo Istituto e lo lasciano rispettivamente Luigi Bondi con 34 anni di onorato servizio e il collega Piergiorgio Sensi con 36.

"Non sono nemmeno sui social, ora vado in pensione ragionando sulle dinamiche dell’algoritmo di TikTok, è beffardo", scherza il professor Sensi con un senso dell’umorismo che spiega già molto del perché mancherà così tanto ai suoi ragazzi. "Loro lo sentono – aggiunge – se metti cura in questo mestiere. Nel liceo classico c’è autorevolezza, qui ancora si cresce. Senza questo al massimo può esserci istruzione ma non c’è scuola".

"Sono lusingato, commosso e riconoscente per tutto questo affetto - spiega il professor Bondi – Fa piacere come conclusione di una carriera. Ho visto tanti cambiamenti nelle generazioni a cui ho insegnato ma alcuni tratti sono immutabili nella mentalità giovanile questo è rassicurante. Le lezioni mi mancheranno molto, ma di certo non mi mancherà la burocrazia". Insegnare "rimane sempre uno dei mestieri più straordinari. Ho visto la scuola sempre meno centrale nelle politiche, ma ci sono tanti docenti preparati a cui lasciare il testimone".

Sara Minciaroni