Studenti in gamba Prendersi cura degli altri. Visita al canile e porte aperte in Provincia

In attesa del 1° marzo, IV Giornata nazionale della Cura delle Persone e del Pianeta, la Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace ha messo insieme una serie di iniziative che hanno coinvolto i ragazzi dell’Istituto Volta. Lo scopo della giornata è quello di far uscire i ragazzi dalla scuole e portarli a conoscere alcune delle realtà che si occupano di cura.

Nella giornata di oggi i ragazzi sono stati coinvolti in tre diverse iniziative. La prima, all’interno del palazzo della Provincia, ha visto l’intervento della Consigliera di parità Elena Bistocchi che ha parlato della sua figura voluta a tutela della parità tra i generi e anche della cura delle donne che subiscono violenza. Bistocchi ha ricordato ai ragazzi il cambiamento culturale sulla violenza sulle donne, considerata dalla Convenzione di Istanbul come una violazione dei diritti umani, ha parlato dei diversi tipi violenza, specificando che non esiste solo quella fisica ma anche quella psicologica che si manifesta quando con particolari comportamenti si va ad offendere minacciare deridere denigrare e annullare l’autonomia dell’altra persona.

Nel secondo incontro, sempre in Provincia, la consigliera delegata Francesca Pasquino ha parlato ai ragazzi della cura del territorio ovvero di quello che l’ente fa rispetto ai cittadini, specificando di cosa si occupa e quali sono i servizi che la stessa fornisce ai cittadini.

Infine per alcuni si è creata la possibilità di avvicinarsi alla realtà del Canile sanitario di Collestrada e conoscere i progetti per il contrasto al randagismo e a favore delle adozioni, attuati grazie ad una proficua collaborazione tra Usl, Dipartimento di medicina veterinaria e Sportello a 4 zampe. Ad accogliere i ragazzi sono state Brigitta Favi (Asl) e Melania Roscini dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia.