Studenti e studentesse incontrano la Fondazione contro l’usura

FOLIGNO I Giovedì dalle 10 alle 12 nell’Aula Magna del distaccamento del Liceo scientifico Marconi, via Benedetto Cairoli, a conclusione del percorso sul tema della legalità gli studenti e le studentesse, nell’ambito del Progetto Cittadini del Mondo promosso dalla Diocesi di Foligno, incontreranno Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria prevenzione dell’usura e già procuratore della Corta d’appello di Perugia. L’incontro dal titolo "Giù le mani mani per un mondo più giusto", patrocinato dal Comune , s’inserisce nelle iniziative in vista del 21 marzo, primo giorno di primavera, ma anche Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa dall’Associazione Libera fondata da don Luigi Ciotti. A conclusione dell’incontro i carabinieri forestali nucleo biodiversità di Assisi consegneranno alla dirigente scolastica Paola Sebastiani “L’albero di Falcone“ nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro“ promosso dal Ministero dell’ambiente.