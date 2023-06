Studenti & donatori Arriva il grazie dell’Avis

ASSISI – Nella sala della Conciliazione premiazione della nona edizione del concorso per le scuole "Dona con il cuore, donare il sangue è naturale" organizzato dall’Avis di Assisi Franco Aristei: un altro momento di sensibilizzazione fra i giovani e giovanissimi sul tema della donazione del sangue e per ribadire con forza l’importanza della donazione come atto di grande solidarietà verso il prossimo. Per la scuola primaria è risultata vincitrice la classe V A della Sant’Antonio Assisi 1 che ha preceduto la V B annessa al Convitto Nazionale. Fra le secondarie di primo grado si è imposta la classe 3 C Galeazzo Alessi Istituto Comprensivo Assisi 2. Per le Secondarie di secondo grado primo posto per la IV F Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale, al secondo posto la IV D Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale. Menzioni speciali per le classi IV B Enogastronomia Istituto e IV B Servizi Sala e Vendita Istituto Alberghiero.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della sezione di Assisi dell’Avis Gianmatteo Costa, il vicesindaco della città Valter Stoppini, l’assessore alle politiche sociali Massimo Paggi, il presidente dell’Avis provinciale Giorgio Meniconi, Cynthia Aristei e collegato dall’assemblea nazionale dell’Avis a Bellaria-Igea Marina, il presidente regionale Enrico Marconi. "Un momento di crescita per la comunità assisiate", ha detto Costa mentre Marconi ha ribadito con forza che "impegnarsi nel mondo della solidarietà è un dovere". Un tema questo molto sentito dagli studenti stessi che hanno voluto spiegare direttamente il significato delle loro opere.