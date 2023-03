Studenti a lezione di solidarietà Il Properzio "Sui passi di Francesco"

L’attenzione al territorio, la solidarietà, la cura per gli altri si possono apprendere anche a scuola. Una cinquantina di studenti del liceo "Sesto Properzio" di Assisi hanno partecipato, dapprima, al progetto "Sui passi di Francesco che prevede un incontro al mese, sino a maggio, per conoscere l’economia del territorio ed in particolare il sostegno alle povertà del territorio. In collaborazione con l’emporio solidale diocesano "7 Ceste" di Santa Maria degli Angeli, la Caritas della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e la Fondazione diocesana di religione Assisi Caritas, gli studenti hanno visitato l’emporio – in via D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli -. I ragazzi accompagnati dai referenti del progetto, professoressa Daniela Gorietti e professor Leonardo Speranza, sono stati accolti dalla direttrice della Caritas diocesana, Rossana Galiandro e dalla vice direttrice Anna Rita Cetorelli, che hanno illustrato i punti salienti e l’attività che i collaboratori e i volontari svolgono all’interno dell’emporio che offre sostegno a tante famiglie in difficoltà. Gli studenti del Properzio hanno anche aderito alla prima Giornata nazionale della Cura della vita, delle persone e del pianeta, promossa dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace La mia scuola per la pace. Accompagnati dalle professoresse Gorietti e Laura Filippucci, i liceali hanno preparato la spesa per delle famiglie in difficoltà e aiutando ad organizzare il magazzino. Gli studenti hanno così sperimentato un modo di prendersi cura degli altri che li ha fatti sentire molto attivi e felici. "Da sempre il liceo Properzio – dice la dirigente scolastica Francesca Alunni - cerca di educare gli studenti a essere cittadini responsabili e la cura e la promozione della cittadinanza attiva sono parte integrante della nostra offerta formativa". M.B.