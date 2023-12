Ex studente ruba in casa del professore: riconosciuto e denunciato

Città di Castello (Perugia), 21 dicembre 2023 – “Quel ladro che ha rubato in casa mia è un mio ex studente…": ha detto più o meno così un professore in pensione rivolgendosi ai carabinieri della Stazione di Città di Castello dopo aver subito un furto nella propria abitazione. E quel sospetto, a margine delle indagini svolte dai militari, si è rivelato reale: così i militari della Stazione tifernate, guidati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 30enne di origine straniera, residente in Alta Valle del Tevere da tempo, che secondo le indagini si sarebbe reso responsabile del furto.

Il trentenne, peraltro già noto agli inquirenti poiché gravato da specifici pregiudizi penali, nelle scorse settimane ha pianificato un raid nella casa del suo ex professore. L’abitazione della vittima, situata in una zona isolata del capoluogo tifernate, è stata presa di mira mentre il proprietario non si trovava in casa: il ladro, secondo la ricostruzione fornita dagli stessi Carabinieri, avrebbe forzato la porta d’ingresso asportando attrezzatura da lavoro per un valore di alcune centinaia di euro. Gli attrezzi erano custoditi all’interno del garage della casa, trasformato in un piccolo laboratorio domestico.

Sicuro di aver portato a termine il furto senza conseguenze, l’uomo si è poi allontanato senza però considerare un particolare: il professore stava facendo rientro, lo ha incontrato sulla via di fuga e lo ha pure riconosciuto "senza ombra di dubbio" avendolo avuto come allievo alcuni anni prima.

Contestualmente, una volta rientrato all’interno dell’abitazione, l’insegnante ha avuto modo di verificare l’ammanco dell’attrezzatura: da qui ha dedotto di essere stato derubato e verosimilmente proprio dal suo ex studente che aveva incontrato poco prima davanti alla sua abitazione.

La vittima a quel punto ha deciso di presentare regolare denuncia recandosi negli uffici dei carabinieri tifernati e raccontando l’accaduto, manifestando forti sospetti al riguardo. Le immediate indagini attivate dai militari, supportate anche dal riconoscimento fotografico e da alcuni riscontri di testimoni, permettevano immediatamente di risalire all’autore del reato nonché di recuperare l’intera refurtiva e restituirla al legittimo proprietario.