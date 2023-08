Studentato in via Faina ’La riapertura? Non si sa’

"Le operazioni di valutazione dei progetti degli studentati di via Faina, a Perugia, da parte della commissione ministeriale non risultano concluse. Al momento, pertanto, non è possibile prevedere se e quando sarà possibile procedere alla loro riapertura". A darne notizia è l’assessore comunale Cristina Bertinelli, che ha risposto al question time in Consiglio, all’interrogazione di Lucia Maddoli (gruppo Idee, Proposte, Perugia). "Al momento della chiusura gli edifici di via Faina avevano una capacità ricettiva complessiva per 166 studenti – ha spiegato l’assessore –. Rispetto allo scorso anno accademico, per il prossimo l’Adisu potrà contare sulla parziale riapertura dello studentato di Agraria (100 posti letto), sulla riconsegna del padiglione D di via Innamorati (100 posti letto), sulla apertura dello studentato presso l’immobile Ater di via Martiri del Lager (74 posti letto), oltre alla ricerca sul mercato di almeno 30 posti letto su Perugia". In replica Maddoli ha confermato che "quella in oggetto rappresenta una vulnerabilità su cui il Comune di Perugia dovrà vigilare con attenzione".