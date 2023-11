Studentato alla stazione. Via libera del Comune. Le residenze in tre piani

Passo avanti significativo per la realizzazione dello studentato universitario nella palazzina della stazione Fs di Fontivegge. Ieri, infatti, la commissione urbanistica del Comune, ha dato mandato alla Giunta di esprimere parere favorevole alla prossima Conferenza dei Servizi, sulla variante al Prg necessaria per realizzare lo studentato.

Le opere previste dal progetto definitivo riguardano oltre alla riqualificazione dell’immobile denominato ’Fabbricato viaggiatori’ e il recupero delle strutture originarie, una parziale rifunzionalizzazione dell’intero complesso: lo studio di fattibilità in particolare prevede la realizzazione di una residenza universitaria al primo, secondo e terzo piano del fabbricato viaggiatori, oggi non utilizzati. Inoltre, è prevista la demolizione del fabbricato dell’ex-bocciodromo individuando al suo posto un piazzale con aree a verde. Tutto questo, non essendo tale previsione conforme al Prg ha comportato come necessaria una variante al piano regolatore generale. Tutto era nato da un accordo tra Regione, Comune, Adisu e Rete ferroviaria italiana. Un’operazione di grande valore anche sociale con un impegno di risorse pari a circa 1.700.000 euro e che prospetta un concreto potenziamento dell’offerta di posti letto e di un ulteriore passo verso la riqualificazione e rivitalizzazione del quartiere. Secondo l’assessore all’Urbanistica, Margherita Scoccia (foto) "l’intervento persegue alcuni obiettivi di interesse pubblico tra cui il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di stazione e più in generale del contesto urbano di riferimento e del decoro urbano. Una maggiore attrattività della stazione ferroviaria, creando le condizioni per l’inserimento di nuovi servizi che beneficeranno della presenza dello studentato".