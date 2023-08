Struttamento della prostituzione e lesioni aggravate: arrestato latitante

TERNI – Arrestato nel Paese d’origine un latitante rumeno che era stato condannato a sei anni di carcere per sfruttamento della prostituzione e lesioni aggravate, reati commessi a Terni nel 2014. L’uomo, 36 anni, aveva fatto perdere le tracce ma è stato bloccato in Romania dall’ufficio Sdi (composto da un agente di polizia penitenziaria) della Procura generale dell’Umbria, diretta da Sergio Sottani. Individuate moglie e figlia in territorio rumeno, la Procura generale ha informato l’Interpol e il latitante, ora in attesa di estradizione verso l’Italia, è stato arrestato nella città di Suceava. L’uomo è stato condannato, riferisce la Procura, per aver costretto una connazionale a prostituirsi con continue minacce e percosse, obbligandola a consegnargli l’intero ricavato dell’attività (circa 300 euro a sera) e minacciandola che le avrebbe ucciso il figlio 11enne, investendolo con l’auto o con un colpo di pistola, se non si fosse prostituita per lui.