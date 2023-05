Strisce blu in centro La sosta è a pagamento

A partire da lunedì 15 maggio i parcheggi all’interno del centro storico di Marsciano, dove attualmente la sosta è regolata dal disco orario, tornano a pagamento. La tariffa oraria è di 1 euro, con un importo minimo di 50 centesimi. È prevista anche una tariffa per l’intera giornata pari a 8 euro. La sosta a pagamento sarà attiva dalle 8.00 alle 20.00 nei giorni feriali, con esclusione del lunedì mattina, quindi dal lunedì pomeriggio al sabato. Domeniche e giorni di festa il parcheggio è gratuito. "La novità che abbiamo introdotto rispetto al passato – spiega l’assessore con delega alla viabilità, Patrizia Trequattrini – è la possibilità di effettuare soste brevi in modo gratuito. I primi 15 minuti di sosta, infatti, non dovranno essere pagati. La tariffa scatterà solo dopo il primo quarto d’ora. Con questa misura andiamo quindi incontro alle esigenze di tanti cittadini che si recano nel centro storico per svolgere attività che si risolvono in breve tempo, che si tratti di prendere un caffè, comprare un giornale, o fare un prelievo al bancomat. Allo stesso modo l’introduzione di una tariffa giornaliera tende ad agevolare i fruitori del centro cittadino che hanno bisogno di permanenze ben più lunghe".