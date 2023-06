“Amicizia e ispirazione” è il titolo del nuovo concerto dell’Araba Fenice, in scena oggi alle 18 al Cenacolo San Marco per la stagione “Prendi Nota – Invito al Cenacolo”. Protagonista è lo Stringduo Ludus con Ivo Crepaldi, al violino e Alexander Monteverde alla viola: si esibiranno per la prima volta a Terni in un concerto dove l’amicizia trionfa e si lega anche all’ispirazione di celebri compositori da Jacques Aubert (con la chaconne per violino e viola) a Michael Haydn con un duo per violino e viola fino a Ludovico Einaudi (con duetti per violino e viola dedicati agli amici) e Luis Bacalov che chiud eil concerto con le musiche de “Il postino“