Stretti nella morsa delle spese. Sos patrimoniale e inflazione . Una mazzata sulle famiglie umbre

Sebbene l’Imu sull’abitazione principale sia stata abolita nel 2013, le imposte patrimoniali che continuano a gravare sugli italiani garantiscono alle casse dello Stato quasi 50 miliardi di euro l’anno: per la precisione 49,8. Un importo, relativo al 2022, che valeva 2,6 punti di Pil. Un’incidenza che, rispetto al 1990, è addirittura raddoppiata. Se questo viene ‘trasportato’ sulla popolazione residente, emerge come ogni famiglia in Umbria (e nel resto del Paese) debba pagare in media quasi duemila euro all’anno soltanto per le patrimoniali: 1.938 euro per la precisione, pari a 846 per abitante, dal neonato fino al centenario.

E’ quanto ha stimato l’Ufficio studi della Cgia di Mestre rispetto a beni mobili, immobili o finanziari. Quali sono queste voci è presto detto: Imu/Tasi, l’Imposta di bollo, bollo auto, l’Imposta di registro e sostitutiva, il canone Rai-Tv, l’Imposta ipotecaria, l’Imposta sulle successioni e donazioni, i diritti catastali, l’Imposta sulle transazioni finanziarie e quella su imbarcazioni e aeromobili. Solo per fare qualche altro esempio, ecco emergere che ogni nucleo familiare in media nella nostra regione ha pagato 889 euro di Imu, 279 per il bollo auto, 239 di imposta di registro e 75 per il canone Rai.

Attenzione però, perché non è finita: negli ultimi due anni l’inflazione si è abbattuta sui conti correnti degli italiani con la forza di una patrimoniale. Al netto dei nuclei che hanno trasferito una parte dei propri risparmi nell’acquisto di titoli di Stato, la stragrande maggioranza ha subito gli effetti negativi della perdita di potere d’acquisto indotta dal fortissimo aumento dei prezzi registrato nel 2022 e nel 2023 (nel biennio pari a +14,2 per cento). Nell’ipotesi che le consistenze dei depositi bancari riferiti al 31 dicembre 2021 siano rimaste le stesse anche negli anni successivi, si ipotizza che le famiglie umbre abbiano subito una "decurtazione" media dei propri risparmi di 5.890 euro con il tasso di inflazione che – come detto più volte da queste colonne – è stato il secondo più elevato in Italia.