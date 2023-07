Straziato dagli ingranaggi Disposta l’autopsia

ORVIETO - Sarà l’esame autoptico a dover confermare la dinamica del tragico incidente che, nella tarda mattina di sabato, è costato a vita al giovane agricoltore di Orvieto, Gianluca Rossi. Il ragazzo di appena ventotto anni, è deceduto a causa di quello che appare come un probabile incidente collegato al macchinario che stava utilizzando per compattare le rotoballe. Una tragica fatalità ha voluto che la macchina lo agganciasse incastrandolo nell’ingranaggio. I carabinieri che hanno svolto i primi accertamenti e che stanno completando l’indagine su delega della Procura di Terni, non sembrano aver dubbi sull’accaduto anche perchè non è purtroppo la prima volta che accadono fatti nel genere nell’utilizzo manuale delle pericolose rotoimballatrici, le macchine utilizzate per la raccolta di fieno e del mais che vengono trainate ed azionate dalla trattrice, formando le cosiddette rotoballe, cioè balle cilindriche di foraggio avvolte su stesse e legate tramite filo o rete in plastica. La morte di Gianluca ha causato profondo cordoglio e dolore sia a Sferracavallo dove viveva che Porano dove aveva molti amici e conoscenti. Tutti lo ricordano come un ragazzo riservato e con una grande passione per il lavoro.