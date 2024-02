Strategie di sviluppo. Arriva sualla Rupe “Business Network“

Con l’obiettivo di far crescere il business del territorio e degli imprenditori e professionisti che vi operano, la rete internazionale Bni – Business Network International arriva anche a Orvieto, undicesima sede umbra dopo Perugia, Terni, Assisi, Foligno, Città di Castello, Ponte Felcino e molti altri. La missione è infatti supportare i membri ad aumentare il proprio business tramite un programma di referral marketing positivo e professionale, che permetta di sviluppare relazioni significative, a lungo termine e basate sulla fiducia con altri professionisti e imprenditori di qualità. L’evento di presentazione si svolgerà oggi pomeriggio alle 18.30 al ristorante “L’Antica rupe“, in vicolo sant’Antonio. Il gruppo di Orvieto si aggiunge agli altri Capitoli già presenti in tutta Italia: nel nostro Paese sono infatti oltre 12mila i membri che, divisi in 449 Capitoli, hanno già aderito.