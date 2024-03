Strasimeno, altro successo. Vittoria finale per Glyva

Grande festa a Castiglione del Lago per la nuova edizione della Strasimeno e la vittoria finale va a Evgenii Glyva. L’ucraino, già due volte primo alla Strasimeno, si è stabilito proprio da queste parti, e fa parte della società organizzatrice, Asd Filippide-Avis C.Lago-Dlf. Sui 58 km del percorso Glyva è ritornato giovane, aggiudicandosi la prova in 3h51’51” davanti a Samuele Raffaelli (Gs Avis Aido Urbino), unico altro atleta a essere sceso sotto le 4 ore. Terza posizione per Marco Romano (Runners Team Colleferro). Gara femminile alla croata Marjia Vrajic (Ak Maksimir), poi Federica Poesini (Atl.Castello) e Lorena Piastra (TX Fitness). Ben 5 erano le distanze previste sulle strade intorno al lago. Nella maratona prima piazza per Andrea Peparini (Pol.Chianciano) davanti a Filippo Gianassi (Gs Il Fiorino) e Gianfranco Lazzerini. A Laura Boinega (Atl.Urbania) la gara femminile su Daniela Menchetti (Avis Foiano) e Sara Sorba. Sui 34 km è emerso Michele Pastorini (Up Policiano) davanti a Gabriele Turroni (100 Km del Passatore) e a Michele Panduri (Lib.Arcs Perugia). Alla peruviana Luz Nadine De la Cruz Aguirre (Gs Il Fiorino) la gara femminile , precedendo Linda Carfagna (Gubbio Runners) e Benedetta Caporicci (Molon Labe). Matteo Merluzzo dell’Orst 2.0 si è aggiudicato la mezza maratona prevalendo su Michele Fiorucci (Tiferno Runners) e Lorenzo Menculini (TX Fitness). La compagna di colori di quest’ultimo, Cassandra Ulivieri, ha vinto la prova delle donne, seconda Arianna Fabbri (Atl.Umbertide) e terza Jessica Bringuier. Nella 10 km infine primo Alessio Malfagia (Pod.Lino Spagnoli). Prima donna Giulia Sacchi (Up Policiano) seguitada Veronica Nocciolini e Giulia Turchetti (Atl.Capanne).