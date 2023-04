’Strani’ carichi su due Tir Multe e sequestri

TODI – Intervento della Polizia stradale nei confronti di due Tir sospetti con successive multe, sequestri e patenti ritirate. Nel corso dei servizi di vigilanza lungo le principali arterie della provincia, gli agenti del Distaccamento della Polstrada di Città di Castello hanno fermato per un controllo, in località Collevalenza, due autoarticolati che stavano percorrendo la E-45 con direzione Perugia. I due mezzi pesanti, provenienti dalla Campania, avevano attirato l’attenzione dei poliziotti poiché intenti a trasportare due grandi macchine operatrici che, per le loro dimensioni, fuoriuscivano in modo evidente dalla sagoma del veicolo su cui viaggiavano e, per questo motivo, necessitavano, dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada per poter circolare.

Alla richiesta da parte degli agenti della documentazione relativa alla circolazione stradale, i due conducenti hanno dichiarato di non essere in possesso di alcun titolo che autorizzasse il trasporto in questione. Per questo motivo, gli operatori hanno provveduto a vietare la circolazione dei due mezzi fino all’acquisizione dei titoli autorizzativi. Gli agenti hanno poi provveduto a contestare ai due conducenti la violazione degli articoli 1018, 175 e 63 del Codice della Strada con sanzioni amministrative di 923 euro. Ai due conducenti, inoltre, è stata ritirata la patente di guida - per la successiva sospensione da 15 a 30 giorni – e le carte di circolazione dei veicoli poiché anch’esse assoggettate a sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi. La violazione è stata contestata anche ai proprietari degli autoarticolati ed ai committenti della merce trasportata. Nel corso dell’ultima settimana, questa tipologia di controlli sui mezzi pesanti ha portato al rilevamento e al sanzionamento di 108 infrazioni.