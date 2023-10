Strade, scatta il piano straordinario. Pronti 4,5 milioni per la sicurezza

Con 387,32 chilometri quadrati Città di Castello è il 20° comune in Italia per superficie complessiva: ora per le strade che solcano il territorio, molte delle quali bisognose di interventi, parte un piano da quattro milioni e 420 mila euro nel quadriennio 2023-2026 per la manutenzione e il miglioramento sia nel capoluogo che nelle frazioni. Un piano straordinario che sarà attivato dal Comune con la stipula di un accordo quadro e sostenuto interamente con risorse dell’ente, attraverso l’accensione di mutui per ogni annualità. L’obiettivo è di attuare gli interventi a tutela dei pedoni e degli automobilisti che permettano di garantire la sicurezza della viabilità, ma anche di rispondere alle esigenze rappresentate dalle diverse comunità. I lavori saranno aggiudicati entro novembre con una gara di appalto che è già in itinere. Le opere di asfaltatura partiranno all’inizio del 2024, con un cronoprogramma già stilato che il Servizio Viabilità dell’ente confronterà con i diversi gestori dei sottoservizi per allineare le tempistiche previste alle eventuali necessità di sostituzione delle reti acquedottistiche, elettriche e del gas.

Si parte con la strada comunale di San Donino; via Pomerio San Girolamo (centro storico); via del Pozzo (centro storico); via dei Laghi (Bivio Lugnano); via Giovanni Verga (capoluogo); via Benedetto Spinoza (zona industriale Cerbara); via Vittorio Alfieri (capoluogo); strada in località Dogana (Morra-Volterrano); strada Riosecco-Badiali; via Cortonese (capoluogo); via Fratelli Bioli (capoluogo); via Martiri della Libertà (capoluogo); via Tommaso d’Aquino, via Stati Uniti d’America e via Unione Sovietica (Trestina). A seguire verranno programmati gli interventi sul resto della rete viaria comunale. "Questo nuovo accordo quadro va in continuità con il precedente sul quale erano stati investiti circa 2 milioni di euro", dicono il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti, che evidenziano "la determinazione a non arretrare di un centimetro nella costante sfida di garantire condizioni adeguate di utilizzo della viabilità di competenza in un territorio vastissimo come quello di Città di Castello". Le opere programmate riguarderanno in gran parte la sistemazione delle pavimentazioni usurate, con interventi di asfaltatura sulla viabilità del capoluogo e delle frazioni. Dove necessario saranno eseguite opere di ristrutturazione della fondazione stradale, saranno installate barriere di sicurezza e si provvederà al rifacimento o al potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale.