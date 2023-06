Strade, maxi-restyling Quasi un milione di euro per l’avvio dei cantieri

Quasi un milione di euro per sistemare le strade di Ciconia, Canale e Orvieto scalo. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo da 950mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della viabilità nei tre popolosi quartieri della periferia. Si andranno a risolvere problemi di dissesto e scarsa sicurezza che sono stati anche segnalati dai residenti.

Gli interventi riguarderanno il rifacimento di piazza Monte Rosa, via dei Pini, via degli Oleandri, via delle Ortensie, via dell’Edera, via degli Eucalipti, via degli Agrifogli, via dei Cornioli, via degli Aceri, via dei Pioppi, via Plutone e via Urano, queste ultime due a Canale. Subito dopo il Corpus Domini saranno avviati anche i lavori di riqualificazione dei selciati del centro storico partendo con via Alberici, via Ghibellina e via Loggia dei Mercanti.

"Come ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo, stiamo proseguendo il piano di riqualificazione della viabilità cittadina iniziato sin dall’inizio del mandato di questa amministrazione – dice il sindaco Roberta Tardani – iniziando dalle frazioni fino al centro storico in questi quattro anni siamo intervenuti su tutto il territorio del Comune di Orvieto andando a intervenire su situazioni critiche che si trascinavano da anni alle quali abbiamo dato finalmente soluzione".

Il piano del Comune procederà a breve nella sistemazione di altre strade, tra cui quella per Osarella per completare gli interventi sui tratti maggiormente critici. La giunta guidata da Roberta Tardani aveva già stanziato un anno e mezzo fa 800mila euro per la sistemazione delle strade nell’immediata periferia, tra cui Sferracavallo. Il metodo adottato fin dall’inizio è infatti quello di realizzare interventi di bitumazione e sistemazione costanti per mantenere le condizioni del manto stradale sempre in condizioni accettabili e di sicurezza per gli automobilisti, lavorando contemporaneamente sul bilancio comunale in maniera da avere a disposizione le necessarie risorse finanziare. Un modo, come si diceva, per garantire sicurezza agli automobilisti.

