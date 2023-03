Strade: incubo-lavori Adesso tocca a Perugia

Dopo la pausa durata tre anni, tornano i cantieri Anas anche sul tratto più trafficato della Regione, quello tra Ponte San Giovanni e Collestrada. Ad annunciarlo qualche giorno fa durante una seduta di commissione a Palazzo dei Priori, è stato l’ingegnere Lamberto Nicola Nibbi, responsabile della Struttura Territoriale Anas Umbria, il quale ha spiegato che "è previsto il rifacimento della pavimentazione di quel tratto (per un importo di circa 3,5 milioni), intervento che sarà avviato in periodo estivo".

L’annuncio è arrivato durante l’audizione dedicata al montaggio dei pannelli fonoassorbenti proprio a Ponte San Giovanni. Si tratterà di un intervento di quello che Anas sta già effettuando sia sul Raccordo che sulla E45, un risanamento profondo e non un "rattoppo" come quello fatto alcuni anni fa sempre fra Ponte San Giovanni e Collestrada. Anas è perfettamente a conoscenza della delicatezza di quel cantiere e per questo verrà tutto condiviso con l’amministrazione comunale e quella regionale. Di sicuro, come avvenuto quando è stato rifatto il tratto perugino del Raccordo tre anni fa, il cantiere lavorerà 24 ore su 24, di notte e di giorno insomma, proprio per cercare di accorciare al massimo i tempi. E non a caso è stata scelta l’estate, probabilmente non appena chiuderanno le scuole, quando il traffico allenta un po’ la pressione. Tutto in attesa anche che si metta mano al raddoppio delle due rampe: il progetto va avanti a dire la verità, ma al momento mancano circa 14 milioni (su 50).

Michele Nucci