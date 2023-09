Strade, il piano anti-alluvione A Santa Maria interventi su asfalto e messa in sicurezza

Il Piano Strade 4 si avvia alla conclusione con gli ultimi tre importanti interventi: inevitabile qualche disagio. A Santa Maria degli Angeli, in via Diaz, da oggi inizia la bitumatura e quindi la necessità di istituire da domani e fino a giovedì il senso unico verso via Los Angeles. Da giovedì a sabato invece è previsto il senso unico nella direzione opposta, da via Los Angeles a via Ermini. Tutto questo anche al fine di ridurre i disagi alla circolazione in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico. I lavori (per un importo totale circa 100 mila euro), la scorsa settimana, hanno riguardato, la regimazione delle acque tramite la creazione di nuove caditoie.

Intervento questo indispensabile prima di procedere con l’asfaltatura in una strada importante per la circolazione cittadina e che è stata oggetto di degrado nel corso degli anni, soprattutto a causa dell’inadeguata regolamentazione delle acque meteoriche e del crescente numero di nuovi allacciamenti per infrastrutture e reti idriche ed elettriche. La condotta fognaria interrata sotto via Diaz non era più adeguata a gestire il flusso di acque provenienti dalle strade circostanti e da piazzale Tarpani. L’acqua si riversava su Via Diaz in ogni occasione di pioggia, creando situazioni di disagio e rischio. Per affrontare questa problematica, l’amministrazione comunale ha deciso di intraprendere un intervento di miglioramento con il primo stralcio dei lavori. Entro il prossimo mese il piano strade 4 passerà poi a via Los Angeles dove sarà sistemato l’asfalto danneggiato dall’espansione delle radici dei pini che costeggiano la strada e saranno, ove possibile, regimate le acque meteoriche. Infine a Petrignano, a piazzale Mascagni, si completerà l’intervento con l’apposizione di alberature e segnaletica stradale.