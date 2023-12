Strade, furti e locali pubblici: Polizia in campo

Controlli intensificati nel periodo delle festività natalizie con pattuglia su tutto il territorio della provincia. Rimane alta la guardia sul fronte sicurezza anche, se non soprattutto, in occasione di Natale e Capodanno. Il questore Fausto Lamparelli ha disposto un dispositivo di prevenzione che riguarda Perugia e la su periferia, i centri abitati più grandi come le abitazioni isolate. L’occasione delle feste di Natale è storicamente un momento particolarmente critico come lo sono quelli che prevedono la possibilità di assenze più frequenti da casa se non veri e propri periodi di soggiorno altrove. Abitazioni, insomma, che rimangono più facilmente vuote e per giornate intere, con pochi possibili "testimoni". Una situazione, quindi, potenzialmente ideale per chi ha intenzione di fare visite poco gradite. Ma al di là della prevenzione dei furti sulle case, l’attenzione sale inevitabilmente anche per il concentrarsi di eventi e iniziative di vario tipo che culmineranno con i veglioni dell’ultimo dell’anno. Su questo fronte è l’ordine pubblico da tenere sotto controllo per garantire festeggiamenti in completa sicurezza, tanto per chi sceglie le piazze delle città che per chi si recherà in ristoranti e locali notturni. Più pattuglie e intensificazione dei controlli nei giorni a venire per "blindare" le festività, come lo stesso questore ha ribadito tirando le somme dell’attività svolta dagli uffici che fanno capo alla questura, un’attività che ha fatto proprio della prevenzione uno degli obiettivi primari.