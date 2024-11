Strade, è l’ora del ripristino. Cantieri aperti a Rivotorto. Tescio da mettere in sicurezza

Danni a seguito del nubifragio del 23 giugno 2023 lungo la direttrice contrassegnata dal letto del Tescio, sono iniziati opere nella zona della montagna assisana e a Rivotorto, dove, peraltro, ci saranno anche effetti sulla viabilità. Al via, dunque, nella zona della montagna di Assisi, i lavori di regimazione e deflusso delle acque di scolo sulla Strada per Brigolante, nel tratto che va da Pian della Pieve proprio verso la località denominata Brigolante. Questo intervento, realizzato dal Comune di Assisi, come viene rimarcato dall’amministrazione municipale, risulta fondamentale per ripristinare la viabilità compromessa dal violento nubifragio del 23 giugno dello scorso anno, che ha causato l’esondazione del fiume Tescio, provocando allagamenti, accumuli di fango e detriti oltre a smottamenti in diverse zone del territorio comunale sino alla vicina Bastia Umbra, con allagamenti e ulteriori danni.

Inoltre, nella zona di Rivotorto, su via del Sacro Tugurio (nello specifico dal Santuario del Sacro Tugurio fino alla rotonda di raccordo con Via Santa Maria della Spina), sono in corso lavori di manutenzione stradale nell’ambito del Piano Strade IV bis. Tali lavori si svolgeranno in concomitanza con gli interventi per la realizzazione di allacci idrici e fognari per nuove utenze eseguiti da Umbra Acque. Per garantire il regolare svolgimento dei lavori, è prevista una modifica della circolazione. Per questo motivo verrà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 8 alle ore 17 per tutta la durata degli interventi. Il Comune nello scusarsi per i disagi che potrebbero verificarsi, invita i cittadini a prestare massima attenzione alla segnaletica stradale e a rispettare le indicazioni per una circolazione sicura.