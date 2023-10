Strada Villanova Il Comune interviene: lavori per ripararla in modo definitivo

Sono bastati due giorni di pioggia per riaprire le magagne lungo le strade già da tempo dissestate. E le segnalazioni sono state subito numerose a Palazzo dei Priori. A cominciare da Strada Ponte D’Oddi San Marco, o via Sperandio che si trova poco lontana, ma anche strada de Bracceschi e via del Pino, tra Ponte Pattoli e Casa del Diavolo. Resta molto pericolosa anche Strada Villanova, dove però finalmente il Comune ha deciso di intervenire: sarà l’impresa perugina Piselli Cave a ripararla definitivamente: dopo mesi di richieste e proteste dei residenti, l’ente ha deciso di mettere mano a una delle arteria più pericolose del territorio. Lo ha fatto stanziando 6mila euro per un intervento che verrà effettuato nel minor tempo possibile. Si tratta della strada che collega la Marscianese al paese di Villanova: un tratto in mezzo alla campagna con avvallamenti paurosi, cedimenti ai lati che rischiano di far finire fuori strada l’automobilista impreparato o che non conosce la zona, soprattutto in queste ore di maltempo.

Buche, radici che affiorano, taglia-acqua, rigonfiamenti: un rally vero e proprio che tutti i giorni costringono decine e decine di automobilisti a marciare a passo d’uomo (e questo sarebbe il meno) ma che ne mettono in pericolo l’incolumità. I primi 800 metri (che si imbocca sulla destra dopo aver superato Sant’Enea in direzione Marsciano) sono di competenza del comune di Perugia e finalmente verranno riparati.

E sempre a proposito di strade. Palazzo dei Priori ha appena bandito la gara per il Piano 2023 da tre milioni, diviso in tre lotti da un milione di euro grazie ai quali verranno fatti i lavori in: Strada Ponte Felcino Ponte Pattoli, via Maniconi, Strada dei Bracceschi, via del Pino, via Eugubina; via dei Priori, via San Francesco, via Pascoli, via Antinori, via Madonna Alta, via delle Caravelle, via Colombo e via Caboto, via dell’Acacia e Piaggia Colombata; via E. Dal Pozzo, via delle Fascine, via Dottori, via Bixio, via Pinturicchio e via Tuderte.