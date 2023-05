Strada vietata ai pedoni "Pericoli. E marciapiedi ko"

Auto che sfrecciano a tutta velocità sia di giorno che di notte, marciapiedi in molti tratti inesistenti, strettoie sulla carreggiata per lavori in corso interminabili, che trasformano la passeggiata in un percorso ad ostacoli, soprattutto per disabili e passeggini. Le conclusioni sono quasi scontate: i pedoni rischiano la vita tutti i giorni. Succede in un una delle arterie più trafficate e nevralgiche della città, via XX Settembre, un quartiere dove vivono anche molti anziani e famiglie con bambini, che frequentano le scuole vicine, il circolo sportivo dello Junior tennis e vanno a fare la spesa nei negozi di prossimità.

A farsi portavoce del problema Cesarino Batini, in qualità di amministratore del condominio al civico 150 che si affaccia sulla via. "A più riprese - dice Batini - abbiamo sollecitato il Comune a trovare una soluzione per rendere la strada più sicura anche per chi la percorre a piedi. L’ultimo incidente della notte scorsa, un’auto che andava a forte velocità si è schiantata sulle pensilina del pullman e poi è finita sul muro di contenimento di una villa, ha riacuito il problema ed evidenziato la pericolosità di questo tratto d’asfalto che collega la stazione con il centro, considerato anche che si tratta di uno snodo viario ad alta densità di traffico. In una pec, inoltrata al sindaco Andrea Romizi, all’assessore Luca Merli e alla comandante della Municipale Nicoletta Caponi - conclude l’amministratore - abbiamo spiegato che davanti ai civici 150 e 152 è diventato quasi impossibile uscire ed incamminarsi a piedi. In tutti e i due sensi di marcia non ci sono marciapiedi e il restringimento sopra il “Cavalluccio“ rende ad alta tensione la passeggiata. Le proposte? Installare dei dissuasori di velocità, ripristinare i marciapiedi e vigilare la zona con qualche pattuglia".

Silvia Angelici