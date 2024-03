Strada di Santo Marzio. Interventi anti-frana

GUALDO TADINO – Lavori di pronto intervento sono stati decisi dal dipartimento dei lavori pubblici guidati dall’assessore Jada Commodi (foto) ed eseguiti con il criterio della massima urgenza nella strada che conduce alle sorgenti ed all’eremo di Santo Marzio. Sono stati posizionati al fianco della piccola, precaria carreggiata, sul lato destro di chi sale verso il monte, delle "gabbionate" contenenti grandi pietre per proteggere la strada, per cercare di risolvere il problema della instabilità del terreno e delle frane. La stessa strada, infatti, a tratti asfaltata, a tratti con la sola breccia, ha una sua importanza per la cittadinanza gualdese: consente di raggiungere alcune case private, terreni agricoli coltivati come uliveti e soprattutto l’area delle sorgenti storiche di Santo Marzio, che danno abbandonate acqua di sicuro pregio al centro storico cittadino, e che alimentano anche il piccolo corso del fiume Feo, unendosi a quelle che fuoriescono dalle sorgenti della Rocchetta. Un intervento necessario, anche perché quella è rimasta l’unica via percorribile verso le falde del monte Serrasanta, in quanto la strada comunale di valle che conduceva alle sorgenti storiche della Rocchetta è chiusa da oltre un decennio, nonostante siano stati eseguiti lavori di consolidamento del costone roccioso. C’è un progetto di interventi di Rocchetta spa fermo negli uffici dei contenziosi e della burocrazia. Per la strada di Santo Marzio il Comune ha speso 12 mila euro; ma sicuramente servono altri interventi sulla piccola arteria, che porta verso uno dei luoghi più ameni ed apprezzati della montagna.