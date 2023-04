Strada di S. Benedetto Ora partono i lavori

Al via la sistemazione della strada provinciale di San Benedetto. Un intervento atteso da tempo dai residenti della zona e chiesto più volte dal consigliere della Lega Giovanni Dominici che, soddisfatto, dichiara: "Dopo due interrogazioni in Provincia e svariate segnalazioni sulla pericolosità, finalmente sono iniziati i lavori di sistemazione della ’provinciale 203’ che collega Umbertide a San Benedetto, per la quale sono stati stanziati 450mila per interventi urgenti di messa in sicurezza. In questo modo, finalmente, è stata data risposta ai residenti della zona che li richiedevano da anni".

L’impegno di Dominici sulla viabilità locale è ad ampio raggio: "Per la SP 142.1, tratto Umbertide-Preggio – dice –, sono previste opere di riqualificazione dei piani viari per 191mila euro nel prossimo triennio. Per la Sp 142.3, Sant’Andrea di Sorbello-Preggio, è in programma nel 2024 un intervento di riqualificazione per un importo di 120mila euro. Per la Sp 170, tratto che va da via Angeloni fino a Montecorona, sono previsti lavori per importo complessivo di 410mila euro, suddivisi in uno stralcio da 210mila euro nel prossimo biennio e un secondo da 200mila euro negli anni successivi. Infine, per quanto riguarda i territori limitrofi ad Umbertide va citata il tratto della provinciale 143 da Trecine a Lisciano Niccone, che sarà riqualificato con una spesa di 110mila euro nel prossimo biennio". Il consigliere Dominici conclude: "Continuerò a monitorare la situazione, controllando il rispetto dei cronoprogramma e la perfetta riuscita dei lavori".

