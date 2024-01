Strada di Lisciano Niccone. Terminati gli interventi

PASSIGNANO SUL TRASIMENO - Sono terminati gli interventi di straordinaria manutenzione nel comune di Passignano sul Trasimeno che hanno visto il ripristino e l’adeguamento del piano viabile sulla SP 143 di Lisciano Niccone. A darne comunicazione la consigliera provinciale con delega alla Viabilità, Erika Borghesi che ha spiegato come i tratti oggetto degli interventi siano stati due: il primo, al km 2+700 dove è stato risanato un movimento franoso e il secondo al km 4+000 dove è stato rifatto il manto stradale all’altezza del centro abitato Colpiccione, per una spesa complessiva di circa 143.500 euro di fondi ministeriali. "La sistemazione del movimento franoso era molto attesa, grazie a questo intervento abbiamo risolto una situazione che si protraeva da diversi anni – ha spiegato Borghesi –. Il dissesto interessava 100 metri di strada, mentre i lavori si sono estesi per circa 800 metri. Il manto stradale del centro abitato di Colpiccione – ha proseguito la consigliera delegata alla viabilità – era particolarmente usurato e con il suo rifacimento si è migliorata la fluidità della circolazione stradale e diminuita la rumorosità al passaggio dei mezzi".