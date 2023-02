‘Storie della Domenica’, ricordi tra nonne e farina

FOLIGNO – Una serata piacevole, tra i ricordi che hanno condotto gli spettatori un po’ indietro nel tempo. Nuova perla di TeatrArt, scuola diretta da Francesca Di Meo, attrice uscita dall’Accademia Silvio D’Amico di Roma, che ha messo in scena ‘Storie della Domenica’, scritto dalla sorella Claudia. "Si tratta - hanno detto Francesca e Claudia - di uno spazio dedicato alla memoria, all’amore per una generazione lontana. Nei nostri ricordi abbiamo ognuno una nonna, un po’ di farina, qualche uovo e tanta magia. Questo spazio lo abbiamo dedicato a ciò che ci portiamo dentro ogni giorno e alla possibilità che questo qualcosa ci renda quotidianamente migliori. Un momento dedicato alle nostre nonne, Italia e Lina e a tutte le nonne del mondo". E la magia è scesa davvero allo ‘Spazio Astra’ dove le allieve e gli allievi del corso adulti di TeatrArt (foto) hanno raccontato le ‘Storie della Domenica’ che hanno fatto rivivere lo spirito e la magia delle due nonne non solo affaccendate tra i fornelli ma pronte a regalare storie fantastiche alle adorate nipotine. E i neo-attori del racconto sono stati tutti davvero molto bravi. Protagonisti dello spettacolo, che presto verrà replicato, sono Rita Pucciarini, Jessica Buonocore, Silvia Stancati, Maria Grazia Martinelli, Paolo Gramaccioni, Corrado Di Bacco, Michela Liviabella, Sara Perini, Maria Cristina Tili, Chiara Vitali, Fabiola Paci, Loredana Bazzoffia, Rosella Fagiolo. Coordinamento e regia di Francesca Di Meo e Giorgia Filippucci.