Storia, scienza e arte con “Frammenti celesti“

Sabato alle 17 a Palazzo della Corgna presentazione letteraria del libro “Frammenti Celesti“ di Andrea Baffoni, pubblicato da “Gruppo Albatros Il Filo“: conduce Maria Grazia Virgilio della libreria Libri Parlanti Books & Coffee. L’evento è realizzato in collaborazione con Lagodarte Impresa Sociale all’interno della mostra “Il Libro che tu sei“ appena inaugurata a Palazzo della Corgna e visitabile fino al 4 maggio 2025. Un viaggio in cui la storia, la scienza e l’arte s’incontrano, generando la consapevolezza che un giorno, grazie alla creatività, gli esseri umani riusciranno a intraprendere la strada per le stelle. Andrea Baffoni è storico, critico d’arte, giornalista pubblicista. Come scrittore e saggista ha pubblicato, nel 2015, il libro “Contro ogni reazione, Enrico Prampolini teorico e promotore artistico“ (Lantana, Roma). Nel 2021 “Dannati Romantici. Da Géricault a Ligabue. Artisti tormentati tra genio, sregolatezza e follia“ (Fabrizio Fabbri editore, Perugia) e tanti altri.