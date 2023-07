Stop violenza sulle donne Lo shopper con il 1522

Sensibilizzare l’opinione pubblica su un grave problema e sul conseguente utilizzo del numero gratuito 1522, un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, attivo 24h, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Federfarma Umbria, in accordo con l’associazione Soroptimist International d’Italia Club Valle Umbra, mantieme alta l’attenzione sul grave fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Per garantire un contributo concreto, sono state create delle shopper che gli utenti delle farmacie potranno utilizzare gratuitamente sulle quali è impresso ben visibile lo slogan “A Sostegno delle Donne. Se Sei Vittima di Violenza chiama il 1522”. "Una iniziativa cui teniamo molto – commentano la presidente di Federfarma Umbria Silvia Pagliacci e la presidente di Soroptimist International Maria Cristina Zappelli -. Questo tema resta purtroppo all’ordine del giorno e bisogna cercare di contrastare i malintenzionati e supportare chi ha bisogno di aiuto". Al momento le Shopper 1522 saranno utilizzate nelle farmacie dei distretti dell’Assisano, dello Spoletino e del Folignate.