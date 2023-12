Stop violenza: ’Io mi difendo da sola’. Cento donne diplomate in sicurezza

Ai corsi di difesa personale si sono presentate in cento e proprio in questi giorni hanno ottenuto il diploma di merito. Le lezioni erano inserite nel progetto "Io mi difendo da sola", patrocinato dal comune di Città di Castello in collaborazione con NovaMusica 3.0 che ha segnato "un importante passo avanti nella promozione della sicurezza personale delle donne nella nostra comunità che hanno aderito numerosissime, arrivando a superare di gran lunga le oltre 100 richieste di adesione, in tutta la Valtiberina".

Il corso di difesa era ideato e condotto dal maestro Daniele Russo, esperto riconosciuto aikidoka a livello internazionale e ha offerto non solo tecniche pratiche di autodifesa, ma anche un potente strumento di empowerment con i numerosi incontri con esperti del settore: le avvocatesse Silvia Fiorucci e Benedetta Paolieri hanno spiegato il "Codice Rosso e il Codice Rosso Rafforzato", Marta Tosti psicologa e psicoterapeuta che ha parlato di femminicidio e profilo dell’abusante e il professor Guglielmo Pacchiarotti – giudice del tribunale dei minori di Roma e presidente del Gruppo Supporto Gestione Crisi – con la dottoressa Lucrezia Russo. Un’adesione così ampia che la consegna degli attestati di merito alle donne che hanno finito il corso si è svolta nella sala consiliare del Comune.

Il sindaco Luca Secondi ha sottolineato nel suo intervento l’importante impegno svolto da questa iniziativa complimentandosi con tutte le donne che hanno partecipato. "Ogni attestato rappresenta un simbolo tangibile del coraggio e della determinazione dimostrati nel perseguire l’autosufficienza e la sicurezza personale. L’importanza di questo corso risiede nella sua capacità di fornire alle donne gli strumenti necessari per difendersi in situazioni potenzialmente pericolose, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza e fiducia", ha spiegato Russo. Gli organizzatori hanno inoltre messo in evidenza come la collaborazione tra NovaMusica 3.0 e il Comune si sviluppi nell’impegno collettivo a garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutte le cittadine. Durante la giornata è stato consegnato dal presidente Csen di Perugia Giuliano Baiocchi al maestro Russo il Grifone d’Oro al merito per la sua attiva presenza su scenari nazionali, internazionali e l’impegno dimostrato in questo progetto.