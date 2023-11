Stop alle buche Cantieri sulle strade . Il turno di via dal Pozzo e via Fiesole

Sopralluogo del sindaco Andrea Romizi e dell’assessore Otello Numerini in via Enrico dal Pozzo, dove è in corso un intervento di bitumatura di oltre un chilometro. Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra l’incrocio di strada Montevile e l’inizio di via del Giochetto. È previsto, inoltre, un ulteriore intervento di bitumatura che interesserà la restante parte di via Enrico dal Pozzo fino ad arrivare a via XIV Settembre. Sul posto anche il direttore dei lavori del Comune, ingegnere Antonio Tata, e la direttrice dei lavori di Umbra Acque, ingegnere Valentina Piciucchi, la quale ha dichiarato che, in tale via, sono stati sostituiti 2mila metri di condotte idriche. "Tale intervento - ha continuato Piciucchi - è ricompreso nel piano di sostituzioni che Umbra Acque mette in atto annualmente per la sostituzione delle condotte ammalorate in tutto il territorio gestito". Numerini ha ricordato che "l’importate l’intervento si inserisce nel quadro di riqualificazione delle strade cittadine che ha visto terminare nei giorni scorsi via Alessi e via Angusta, dove è stata ripavimentata una superficie stradale di circa 1.300 mq e dove, nei prossimi giorni, è prevista l’ultimazione del cantiere attraverso il rifacimento della segnaletica orizzontale. I lavori terminati hanno riguardato anche via Fuori le Mura a Elce, via Santa Maria della Collina e via Borghetto di Prepo. Mentre stiamo lavorando in via Enrico dal Pozzo, vi sono anche i lavori nella parte alta di via dei Conservoni a San Marco e la prossima settimana inizieranno quelli di asfaltatura in via Fiesole. Proprio in questi giorni è stata espletata anche una nuova gara per 3 milioni di euro così da poter intervenire anche su altre strade della nostra città".